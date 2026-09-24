Erdbeben nahe Vulkan erschüttert Argentinien

Der Erdstoß wurde um 13.48 Uhr Ortszeit (Salta-Zeit) registriert. Das Epizentrum befand sich in der Grenzregion zwischen Argentinien und Chile, nahe dem Departamento Los Andes in der Provinz Salta. Der nächstgelegene aktive Vulkan ist der Cordón de Puntas Negras in etwa 76 Kilometern Entfernung.