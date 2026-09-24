Frauen, Friseure, Handys: Klopps strenge Regeln

Jürgen Klopp greift beim DFB-Team durch! Der neue Nationaltrainer setzt auf klare Regeln bei Handys, Mahlzeiten, Familienbesuchen und sogar beim Friseur. Er fordert auf dem Platz maximale Disziplin und möglichst wenig Ablenkung.
Seit Montag bereitet der 59-Jährige die 24 Spieler seines „Kader 1“ auf die kommenden Partien in der Nations League vor. Wie „Sport Bild“ berichtet, müssen zu den Mahlzeiten alle Spieler pünktlich am Tisch sitzen. Klopp will damit den Teamgeist stärken und den Austausch fördern. Auch Smartphones sind in bestimmten Situationen tabu. Bei der Aktivierung vor Spielen, etwa im Kraftraum oder während Behandlungen, gilt eine strikte Handy-Sperre. Die Spieler sollen sich auf ihre Aufgabe konzentrieren und miteinander kommunizieren.
Der Friseur im Mannschaftshotel hat ebenfalls ausgedient. Wer einen neuen Haarschnitt möchte, muss sich darum vor der Abreise kümmern. Die Regeln wurden bereits im August bei einer Tagung in Blankenhain beschlossen, wo der DFB künftig auch sein Trainingslager abhält.
Familienbesuche nur noch gezielt
Auch die Familien sollen bei Turnieren nicht mehr dauerhaft im Mannschaftshotel wohnen. Die bisherigen „Betriebsausflüge“ gehören der Vergangenheit an. Besuche sind künftig nur noch gezielt erlaubt, damit der Fokus voll auf dem sportlichen Erfolg liegt. Das Ziel: Bei der EM 2028 soll Deutschland wieder eine Mannschaft sein, vor der jeder Gegner Respekt hat.
„Organisiertes Chaos“
Auf dem Platz macht Klopp seine Linie klar: „Ich habe seit 25 Jahren Mannschaften entwickelt, in denen alle immer verantwortlich sind für die Defensive. Alle. Immer.“
Statt Manndeckung setzt er auf disziplinierte Raumverteidigung, schnelles Gegenpressing und „organisiertes Chaos“. Spieler in Ballnähe sollen sofort Druck machen, während die übrigen Mitspieler Passwege schließen und das Zentrum sichern. Davon sollen vor allem weniger schnelle Nationalspieler profitieren.
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