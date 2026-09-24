Frauen, Friseure, Handys: Klopps strenge Regeln

Seit Montag bereitet der 59-Jährige die 24 Spieler seines „Kader 1“ auf die kommenden Partien in der Nations League vor. Wie „Sport Bild“ berichtet, müssen zu den Mahlzeiten alle Spieler pünktlich am Tisch sitzen. Klopp will damit den Teamgeist stärken und den Austausch fördern. Auch Smartphones sind in bestimmten Situationen tabu. Bei der Aktivierung vor Spielen, etwa im Kraftraum oder während Behandlungen, gilt eine strikte Handy-Sperre. Die Spieler sollen sich auf ihre Aufgabe konzentrieren und miteinander kommunizieren.