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Energydrinks als bunte Koffeinbomben für Kinder

Österreich
24.09.2026 07:28
Porträt von krone.at
Von krone.at

Koffeinhaltige Produkte, die geschmacklich süß und optisch auffällig gestaltet sind, richten sich zunehmend gezielt an Kinder und Jugendliche. Bei etlichen Erzeugnissen kann die empfohlene tägliche Höchstmenge für diese Altersgruppen rasch überschritten werden.

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Zwar gilt ein mäßiger Konsum von Koffein als unbedenklich, doch viele der untersuchten Waren enthalten nach Angaben der Experten des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) überraschend hohe Mengen davon.

  • Mit dem Inhalt einer Dose (330 Milliliter) des Energydrinks „Nocco Ramonade“ werden bereits 180 Milligramm Koffein aufgenommen, mit den bei Teenagern beliebten Produkten „Gönrgy Viva Fundarina“ und „Monster Energy Ultra Strawberry Dreams“ jeweils 160 bzw. 150 Milligramm pro 500-Milliliter-Dose.
  • Koffeinpulver zum Auflösen in Wasser enthält bei der Marke „Holy“ 160 Milligramm Koffein pro zubereiteter 500-Milliliter-Portion.
Immer mehr koffeinhaltige Produkte zielen direkt auf Kinder und Jugendliche ab – sie sind oft ...
Immer mehr koffeinhaltige Produkte zielen direkt auf Kinder und Jugendliche ab – sie sind oft süß im Geschmack und knallig aufgemacht.(Bild: Stefan Steinkogler)

Für Kinder und Jugendliche gelten laut Europäischer Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) bis zu drei Milligramm Koffein pro Kilo Körpergewicht und Tag als unbedenklich. Ein 40 Kilogramm schweres Kind sollte demnach nicht mehr als 120 Milligramm Koffein am Tag aufnehmen.

(Bild: Stefan Steinkogler)
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Koffein auch in Schokolade
Doch Koffein ist nicht nur in Kaffee oder Energdrinks enthalten. Zum Vergleich: Eine halbe Tafel Vollmilchschokolade (50 Gramm) bringt es laut den Fachleuten auf rund zehn Milligramm Koffein, ein Glas Eistee auf 14, eine Dose Cola auf 35 Milligramm.

Mit einer Portion Matcha Latte konsumieren Jugendliche rund 50 Milligramm, ein durchschnittlicher Energydrink (250 Milliliter) wie Red Bull beinhaltet 80 Milligramm. Eine Tasse Filterkaffee (200 Milliliter) toppt das mit 90 Milligramm, eine Halbe-Liter-Flasche Club Mate bringt es auf 100 Milligramm. Wer mehrere Produkte kombiniert, kann die empfohlenen Mengen leicht überschreiten.

Zitat Icon

Viele Eltern denken bei Koffein zuerst an Kaffee. Tatsächlich steckt der Muntermacher heute in einer Vielzahl von Produkten.

VKI-Ernährungswissenschaftlerin Teresa Bauer

Koffeinhaltige Produkte oft nicht auf ersten Blick erkennbar
Viele koffeinhaltige Produkte seien auf den ersten Blick nicht als solche erkennbar. Warnhinweise befinden sich häufig auf der Verpackungsrückseite. Eltern sollten mit ihren Kindern über Energydrinks und andere Koffeinquellen sprechen und über mögliche Gefahren aufklären. Besonders riskant sei die Kombination mit Alkohol oder Sport.

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