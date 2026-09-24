Energydrinks als bunte Koffeinbomben für Kinder

Koffeinhaltige Produkte oft nicht auf ersten Blick erkennbar

Viele koffeinhaltige Produkte seien auf den ersten Blick nicht als solche erkennbar. Warnhinweise befinden sich häufig auf der Verpackungsrückseite. Eltern sollten mit ihren Kindern über Energydrinks und andere Koffeinquellen sprechen und über mögliche Gefahren aufklären. Besonders riskant sei die Kombination mit Alkohol oder Sport.