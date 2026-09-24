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Nach Bayern-Zeit

Kane denkt an Doppel-Karriere in MLS und NFL

Fußball International
24.09.2026 06:59
Harry Kane
Harry Kane(Bild: AFP/ALAIN JOCARD)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Stürmerstar Harry Kane kann sich nach seiner Zeit beim FC Bayern eine Doppelfunktion als MLS-Fußballer und NFL-Kicker vorstellen.

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Zwei Karrieren gleichzeitig in den USA? „Vielleicht könnte das irgendwann eine Möglichkeit sein, wenn ich in Zukunft in der MLS oder irgendwo in dieser Richtung spiele – wegen der unterschiedlichen Saisonverläufe könnte man beides miteinander verbinden“, sagte Kane vor dem Spiel Englands in der Nations League gegen Spanien.

  Dass er sich eine Station in der nordamerikanischen Major League Soccer vorstellen kann, ist neu. Über eine mögliche Karriere als Kicker im American Football hatte Kane schon häufiger öffentlich nachgedacht – so auch am Mittwoch. „Wenn ich es machen würde, dann würde ich es ernst nehmen. Ich würde mir vorher sechs Monate bis ein Jahr Zeit nehmen, um gezielt dafür zu trainieren“, betonte der 33-Jährige.

  Er schieße Elfmeter, und der Druck und die Technik seien sehr ähnlich. „Wenn ich das tun würde, wäre ich vom Training her diesem Sport näher als jeder anderen Sportart“, sagte Kane. „Aber im Moment ist das nur etwas, was ich im Hinterkopf habe, denn aktuell habe ich das Gefühl, dass ich hier so lange wie möglich spielen möchte.“

Neuer Vertrag? „Glaube, dass es nicht mehr allzu lange dauern wird“
Und zwar auf Vereinsebene vor allem beim deutschen Rekordmeister, wie er nochmals bekräftigte. „Wir sind ziemlich nah dran. Es gibt noch ein paar Dinge, die wir klären müssen“, sagte Kane zu den laufenden Vertragsgesprächen mit dem FC Bayern. „Ich glaube, dass es nicht mehr allzu lange dauern wird, bis es eine entsprechende Verkündung gibt.“ Bei den Gesprächen geht es auch um das künftige Gehalt des Topverdieners und die Laufzeit des neuen Vertrages bis 2029 oder 2030.

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