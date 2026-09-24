Kane denkt an Doppel-Karriere in MLS und NFL

Neuer Vertrag? „Glaube, dass es nicht mehr allzu lange dauern wird“

Und zwar auf Vereinsebene vor allem beim deutschen Rekordmeister, wie er nochmals bekräftigte. „Wir sind ziemlich nah dran. Es gibt noch ein paar Dinge, die wir klären müssen“, sagte Kane zu den laufenden Vertragsgesprächen mit dem FC Bayern. „Ich glaube, dass es nicht mehr allzu lange dauern wird, bis es eine entsprechende Verkündung gibt.“ Bei den Gesprächen geht es auch um das künftige Gehalt des Topverdieners und die Laufzeit des neuen Vertrages bis 2029 oder 2030.