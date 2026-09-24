3500 Waldbrände bringen Feuerwehren an ihre Grenze

Dem Nächsten zur Wehr und das nur noch für Gottes Lohn, so lautet in etwa die Kritik der heimischen Feuerwehrkommandanten am Sparzwang im Bund. Grund für den Wirbel ist auch die verheerendste Waldbrandsaison seit Jahrzehnten. Tausende Einsatzkräfte, wochenlange Löscharbeiten und Hunderte Hektar verbrannte Fläche – und das bereits seit Februar – ziehen sich durch die aktuelle Bilanz der Florianis. Wie groß die Dimension ist, zeigen die Einsätze im Detail.