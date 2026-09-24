Putin ist „Patient Null“ der Kriegstreiberei

Ukraine als „Lieferant von Sicherheit“

Selenskyj sagte, dass sein Land auf Hilfe angewiesen sei und vor allem dringend Flugabwehrwaffen brauche. Zugleich beschrieb er die Fortschritte der Ukraine bei Drohnentechnik, die nun mit Partnern geteilt würden. „Es geht nicht einfach darum, Drohnen zu verkaufen. Es geht um Kooperation mit anderen Ländern, um ein modernes integriertes Verteidigungssystem gegen die Drohnengefahr in die Luft, zu Wasser und an Land zu schaffen.“ Genauso kooperiere Kiew mit internationalen Partnern bei der Entwicklung einer Raketenabwehr im Projekt Freyja. Dadurch werde Ukraine trotz des Krieges zu einem „Lieferanten von Sicherheit“, so Selenskyj.