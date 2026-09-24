Putin ist „Patient Null“ der Kriegstreiberei

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in seiner Rede vor der UNO-Generalversammlung die Weltgemeinschaft einmal mehr zur Eindämmung Russlands aufgerufen. Dabei wies der 48-jährige Staatschef auf die Bedrohung seines Nachbarlandes unter Präsident Wladimir Putin auch auf zahlreiche andere Staaten hin.
Dazu zählte Selenskyj die Republik Moldau, Polen und die baltischen Staaten. Moskau respektiere die Selbstständigkeit der Staaten im Südkaukasus und in Zentralasien nicht. Syrien und Länder in Afrika hätten leidvolle Erfahrungen mit russischer Brutalität gemacht. Nordkorea habe seine Militärtechnik in Kooperation mit Russland weiterentwickelt und werde zu einer größeren Gefahr für seine asiatischen Nachbarn, betonte der ukrainische Präsident.
„Putin muss gestoppt werden“
Seine Diagnose lautete: „Putin ist der Patient Null, von dem die Idee des Krieges sich immer weiter verbreitet.“ Durch ihn werde die Welt für alle anderen gefährlicher. „Deshalb muss der Patient Null gestoppt werden, man muss ihm den Raum nehmen, zu handeln und das Böse zu verbreiten.“
Ukraine als „Lieferant von Sicherheit“
Selenskyj sagte, dass sein Land auf Hilfe angewiesen sei und vor allem dringend Flugabwehrwaffen brauche. Zugleich beschrieb er die Fortschritte der Ukraine bei Drohnentechnik, die nun mit Partnern geteilt würden. „Es geht nicht einfach darum, Drohnen zu verkaufen. Es geht um Kooperation mit anderen Ländern, um ein modernes integriertes Verteidigungssystem gegen die Drohnengefahr in die Luft, zu Wasser und an Land zu schaffen.“ Genauso kooperiere Kiew mit internationalen Partnern bei der Entwicklung einer Raketenabwehr im Projekt Freyja. Dadurch werde Ukraine trotz des Krieges zu einem „Lieferanten von Sicherheit“, so Selenskyj.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.