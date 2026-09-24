Langes Warten auf Blindenleitsystem hat ein Ende

Für Michael Berger vom Behindertenbeirat Innsbruck ist das nur bedingt eine gute Lösung: „Eines Tages wird man auch auf der anderen Seite ein Leitsystem errichten müssen. Wenn dort – wie jetzt auf der linken Seite – eine Baustelle ist, kommen blinde Menschen nicht weiter. Außerdem möchten auch beeinträchtige Menschen die Geschäfte und Lokale auf der jeweils anderen Straßenseite erreichen können.“