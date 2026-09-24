„The Train“ rollt mit viel Glamour in Wien ein

Ein Luxuszug, internationale Agenten und jede Menge Action: „The Train“ hat am Dienstagabend in Wien seine Österreich-Premiere gefeiert. Rund 600 Gäste waren beim großen Kinoabend im Hollywood Megaplex Gasometer dabei. Für das Filmteam war damit die erste große Etappe geschafft.
Über den „Red Carpet“ schritten unter anderem Regisseur und Drehbuchautor Boris Volodarsky, Hauptdarsteller und Produzent Dennis Dewall, Madalina Bellariu Ion, Anouk Auer, Martin Ploderer, Alex Liang, Alan Burgon, Christoph Schlagenhaufen, Tanja Pfaffeneder und weitere Mitglieder vom Film. Selbst Hollywood-Star Ralf Möller ließ sich die Premiere nicht entgehen. „Der Regisseur hat bei den Spetsnaz, bei den Russen gearbeitet, der kann echte Storys erzählen“, freut sich Möller.
Tödliche Reise im Luxuszug
Im Zentrum der Geschichte steht der historische Majestic Imperator Train de Luxe. Was zunächst nach einer exklusiven Zugfahrt aussieht, entwickelt sich zu einem gefährlichen Spiel zwischen Agenten und Geheimdiensten. Mittendrin: der britische Major Alexander Stirling (Dennis Dewall), der um seine Tochter (Anouk Auer) und den Zug kämpfen muss.
Neben internationalen Schauplätzen wie Malta, Bangkok, Tokio, London, Budapest und Prag entstanden spektakuläre Szenen in der Bundeshauptstadt.
VIPs am roten Teppich
Auch einige Society-Gäste ließen sich den Premierenabend nicht entgehen. Unter den Besuchern waren unter anderem Society-Sternchen Simone Lugner, „Mister Austria“ Christopher Dengg, „Miss Earth Austria“ Enya Rock und Sängerin Lydia Kelovitz. Durch den Abend führte Moderatorin Michelle Pippan.
Am Donnerstag geht es weiter
Nach dem gelungenen Wiener Auftakt startet „The Train“ nun offiziell in den österreichischen Kinos. Ab Donnerstag, 24. September, ist der 98-minütige Thriller zu sehen. Und auch Oberösterreich bekommt seinen großen Premierenabend: Am 24. September ab 17 Uhr steigt in der PlusCity Pasching die große Oberösterreich-Premiere. Nach dem Stopp in Wien rollt der „Train“ damit direkt weiter.
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