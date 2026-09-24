„The Train“ rollt mit viel Glamour in Wien ein

Am Donnerstag geht es weiter

Nach dem gelungenen Wiener Auftakt startet „The Train“ nun offiziell in den österreichischen Kinos. Ab Donnerstag, 24. September, ist der 98-minütige Thriller zu sehen. Und auch Oberösterreich bekommt seinen großen Premierenabend: Am 24. September ab 17 Uhr steigt in der PlusCity Pasching die große Oberösterreich-Premiere. Nach dem Stopp in Wien rollt der „Train“ damit direkt weiter.