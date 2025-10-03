Österreich will Raiffeisenbank entschädigen

Die österreichische Regierung will in das 19. Sanktionspaket gegen Russland eine Klausel aufnehmen, um die Raiffeisen Bank International (RBI) zu entschädigen. Demnach sollen Aktien des Baukonzerns Strabag im Wert von rund zwei Milliarden Euro freigegeben werden. Hintergrund ist ein Urteil eines russischen Gerichts.
Dieses hatte die Bank nach einer Klage des sanktionierten russischen Oligarchen Oleg Deripaska zu einer Strafzahlung von zwei Milliarden Euro verurteilt. Gleichzeitig stellte das Gericht in Aussicht, dass Raiffeisen die Strabag-Anteile übernehmen könne. Allerdings sind die Aktien unter EU-Sanktionen eingefroren. Deripaska war 2022 auf die Sanktionsliste gesetzt worden, weil er die russische Rüstungsindustrie unterstützen soll.
Mehrere EU-Regierungen sehen den Vorschlag, der Bank Strabag-Aktien zu geben, kritisch. „Dies wäre kein gutes Signal, denn Raiffeisen sollte Russland eigentlich verlassen, hat es aber dank deutscher und österreichischer Unterstützung nicht getan“, sagte ein Diplomat. Die Bank gilt in Russland als wichtige finanzielle Brücke zum Westen, unter anderem für Energiezahlungen.
Kritikerinnen und Kritiker befürchten zudem, dass die Genehmigung andere ermutigen könnte, denselben Weg zu gehen. „Wenn wir diesen Weg einschlagen, könnten wir am Ende ziemlich viele russische Vermögenswerte freigeben, und ich glaube nicht, dass das das Ziel ist“, sagte der EU-Diplomat.
Aufgrund der Vorgaben der Europäischen Zentralbank baut die Raiffeisenbank ihr Geschäft in Russland derzeit ab. So wurden beispielsweise die Kredite und Einlagen reduziert, auch die Zahl der Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeitenden ging zurück.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.