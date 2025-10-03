Österreich will Raiffeisenbank entschädigen

Dieses hatte die Bank nach einer Klage des sanktionierten russischen Oligarchen Oleg Deripaska zu einer Strafzahlung von zwei Milliarden Euro verurteilt. Gleichzeitig stellte das Gericht in Aussicht, dass Raiffeisen die Strabag-Anteile übernehmen könne. Allerdings sind die Aktien unter EU-Sanktionen eingefroren. Deripaska war 2022 auf die Sanktionsliste gesetzt worden, weil er die russische Rüstungsindustrie unterstützen soll.