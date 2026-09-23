Rupertikirtag: Bierpreise nähern sich der Wiesn an

Lediglich zwei Schläge beim offiziellen Fassanstich benötigte Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) Mittwochmittag. Einen weniger als noch im Vorjahr. Auch für Rupert Johannes Franz war es nicht das erste Mal in wichtiger Rolle am Rupertikirtag. Er sprang bereits zum zweiten Mal für seinen Vater ein, der traditionell die Jahrmarktfigur Hanswurst verkörpert.