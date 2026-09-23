Rupertikirtag: Bierpreise nähern sich der Wiesn an

Zu Ehren des Salzburger Landespatrons wird in der Hauptstadt bis Sonntag wieder kräftig gefeiert. Bürgermeister Bernhard Auinger stellte sicher, dass das Bier – heuer für 14,30 Euro pro Maß – fließt. Damit liegt das Ruperti-Bier nur mehr knapp hinter den Bierpreisen der Münchner Wiesn.
Lediglich zwei Schläge beim offiziellen Fassanstich benötigte Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) Mittwochmittag. Einen weniger als noch im Vorjahr. Auch für Rupert Johannes Franz war es nicht das erste Mal in wichtiger Rolle am Rupertikirtag. Er sprang bereits zum zweiten Mal für seinen Vater ein, der traditionell die Jahrmarktfigur Hanswurst verkörpert.
„Der Rupertikirtag ist sein Leben“
Johann Rupert Franz musste heuer leider das Krankenbett hüten. Bereits 2023 fehlte die Kirtags-Ikone krankheitsbedingt. „Das passt meinem Vater so gar nicht, dass er heuer wieder nicht hier sein kann. Der Rupertikirtag ist sein Leben“, erzählte der Sohnemann der „Krone“.
Nächstes Jahr – pünktlich zum 50-Jahr-Jubiläum des Salzburger Volksfestes – will der Senior in seiner Paraderolle aber definitiv wieder selbst am Start sein.
Sohnemann Rupert Johannes Franz meisterte die Eröffnung – bei der auch die Landeshauptfrau fehlte – stellvertretend bravourös. Er hisste die Marktfahne direkt vor dem Dom. Zahlreiche Schaulustige fotografierten und filmten das bunte Spektakel gespannt.
Für vollen Genuss braucht es ein ebenso volles Börserl
Neugierig fielen die Blicke der Ruperti-Besucher auch in die Speisekarten. Schnell wurde dabei klar: Wer das Volksfest in vollen Zügen genießen will, sollte ein ebenso volles Geldbörserl parat haben. Die Maß Bier knackt heuer erstmals die 14-Euro-Grenze.
2028 könnte Oktoberfest preislich eingeholt sein
Mit exakt 14,30 Euro ist der Liter Bier am Rupertikirtag somit nur mehr 50 Cent billiger als auf der Münchner Wiesn. Der „Krone“-Jahresvergleich zeigt, dass sich die Ruperti-Preise aus dem Festzelt immer schneller den billigsten Bierpreisen des Münchner Oktoberfestes nähern. Sollte es so weitergehen, könnte die Mozartstadt 2028 München beim Bierpreis eingeholt haben.
Das halbe Ruperti-Grillhenderl mit Pommes liegt bei 18,90 Euro. „Wir haben für heuer insgesamt 5000 Grillhendel-Portionen kalkuliert“, erzählt der Obmann der Gastwirtevereinigung Großarltal, Sepp Prommegger.
Fünf Tage lang werden die Plätze rund um den Salzburger Dom nun zum Schauplatz der Volkskultur, Handwerkskunst, Tracht, Musik, Schaustellerei und Kulinarik. Baustellenbedingt steht der Mozartplatz heuer nicht als Veranstaltungsfläche zur Verfügung.
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