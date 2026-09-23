Russland wird von Bärenplage heimgesucht

Mehrere Opfer in nur einem Wald

Anfang September waren in einem Wald in der Stadt Podtjossowo, Region Krasnojarsk, die Leichen zweier Pensionistinnen entdeckt worden. Sie waren einem Bären zum Opfer gefallen. Wenige Tage später musste ein Fabrikmitarbeiter im selben Wald diesen fürchterlichen Tod sterben. Drei weitere tödliche Bärenangriffe folgten, zuletzt erwischte es am Mittwochmorgen einen Holzfäller.