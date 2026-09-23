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Töten viele Menschen

Russland wird von Bärenplage heimgesucht

Ausland
23.09.2026 21:57
Zwar kommen Bärenangriffe in Sibirien durchaus vor – in ihrer Menge sind sie jedoch ...
Zwar kommen Bärenangriffe in Sibirien durchaus vor – in ihrer Menge sind sie jedoch erschreckend.(Bild: Kit - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Russland verzeichnet immer mehr tödliche Bärenangriffe auf Menschen. Tatsächlich hat sich die Population der Raubtiere im flächenmäßig größten Land der Erde seit den Neunzigern mehr als verdoppelt. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft.

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Videos zeigen, wie ein Bär am Stadtrand durch einen Fluss schwimmt und drei Bären, die unmittelbar vor Autos eine Straße überqueren. Die an der Taiga gelegene Stadt Abasa sei „von allen Seiten“ von diesen Raubtieren umgeben, beschwerte sich der stellvertretende Verwaltungschef der Nachbarregion Chakassien, Dmitri Butschenik. Die Stadt sei „praktisch unter Belagerung durch Bären“.

In Irkutsk musste Gouverneur Igor Kobsew gar den Ausnahmezustand ausrufen. Demnach hatten Bewohner der Region allein in den vergangenen Wochen über 1500 Bärensichtungen in der Nähe von Wohngebieten gemeldet. Besonders gefährlich seien unter den gegenwärtigen Umständen Spaziergänge in Wäldern, warnte der Politiker.

Trotz Warnungen „keine Maßnahmen ergriffen“
Die Attacken erinnern in ihrer Brutalität an einen Horrorfilm: Gleich sechs Menschen mussten in Sibirien innerhalb eines Monats durch Bären sterben. Nun steht der Verdacht der Fahrlässigkeit im Raum, die russische Staatsanwaltschaft ermittelt. Untersucht wird mitunter, ob die örtlichen Behörden die Bärenpopulation ausreichend kontrollierten.

Die Vorwürfe wiegen schwer. Trotz zahlreicher Warnungen hätten die Behörden „keine Maßnahmen ergriffen, um die Raubtier-Population zu regulieren oder sie von bewohntem Gebiet fernzuhalten“, heißt es.

Laut dem russischen Umweltschutzministerium hat sich die Bärenpopulation im ganzen Land seit 1990 von rund 130.000 auf beinahe 308.000 erhöht. Etwa 20 bis 30 Bärenattacken werden demnach jedes Jahr registriert.

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Mehrere Opfer in nur einem Wald
Anfang September waren in einem Wald in der Stadt Podtjossowo, Region Krasnojarsk, die Leichen zweier Pensionistinnen entdeckt worden. Sie waren einem Bären zum Opfer gefallen. Wenige Tage später musste ein Fabrikmitarbeiter im selben Wald diesen fürchterlichen Tod sterben. Drei weitere tödliche Bärenangriffe folgten, zuletzt erwischte es am Mittwochmorgen einen Holzfäller.

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