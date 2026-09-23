Salzburgs Eisbullen verlieren auch gegen Innsbruck

„Jetzt heißt es, Leistung auf dem Eis zu bringen“, sagte Kapitän Thomas Raffl vor der Partie gegen Innsbruck. Nach zwei heftigen Niederlagen zum Start in die neue Saison der ICE Hockey League (1:7 gegen KAC, 3:6 gegen Bozen) wollten die Eisbullen gegen die Tiroler unbedingt die Kehrtwende erzwingen. Was es geworden ist? Ein magerer Punkt gegen die Haie aus Innsbruck.