Akku-Brand: Feuerwehrmann reagierte goldrichtig

Von seinem Fenster aus bemerkte Marin Kranzelbinder, Mitglied der Feuerwehr Maria Lankowitz, am Dienstagabend eine schwarze Rauchwolke am Nachbargrundstück. Er reagierte sofort, setzte den Notruf ab und eilte mit einem Feuerlöscher und einem Gartenschlauch zum Nachbarn. Dort leitete er erste Löschmaßnahmen ein und kühlte den Akku, der sich in einer Restmülltonne befand, bis zum Eintreffen der Feuerwehr.