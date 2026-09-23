Akku-Brand: Feuerwehrmann reagierte goldrichtig

Rasch und goldrichtig reagiert hat der weststeirische Feuerwehrmann Martin Kranzelbinder. Als am Nachbargrundstück ein Akku in Brand geriet, konnte er schlimmeren Schaden verhindern.
Von seinem Fenster aus bemerkte Marin Kranzelbinder, Mitglied der Feuerwehr Maria Lankowitz, am Dienstagabend eine schwarze Rauchwolke am Nachbargrundstück. Er reagierte sofort, setzte den Notruf ab und eilte mit einem Feuerlöscher und einem Gartenschlauch zum Nachbarn. Dort leitete er erste Löschmaßnahmen ein und kühlte den Akku, der sich in einer Restmülltonne befand, bis zum Eintreffen der Feuerwehr.
„Durch sein rasches und entschlossenes Handeln konnte eine weitere Brandausbreitung verhindert und ein größerer Schaden vermieden werden“, heißt es in der Ausendung der Feuerwehr. Nach dem Eintreffen von Kranzelbinders Kameraden wurden mit einer Wärmebildkamera Kontrollarbeiten durchgeführt, zur weiteren Kühlung wurde der Akku in ein Wasserbad gelegt.
„Der Einsatz zeigt, wie wichtig Aufmerksamkeit, Zivilcourage und rasches Handeln im Ernstfall sein können“, betont die Feuerwehr. Sie weist aber auch darauf hin, dass Eigenschutz stets oberste Priorität haben muss. Von brennenden Akkus können Gefahren durch hohe Temperaturen, Rauchgase und eine mögliche Wiederentzündung ausgehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.