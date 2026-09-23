Bitter! Baumgartner fällt wochenlang aus

Der Salzburger Eishockey-Export Benjamin Baumgartner muss vorerst sein Team, den SC Bern, als Zuschauer unterstützen. Eine Verletzung zwingt den 26-Jährigen zu einer Pause. Diese zog er sich im ersten Heimspiel der Saison zu.
So hat sich Benjamin Baumgartner den Auftakt in die neue Saison nicht vorgestellt!
Der 26-jährige Salzburger zog sich im ersten Heimspiel der neuen Saison gegen den HC Davos eine Oberkörperverletzung zu und fehlt dem SC Bern für mehrere Spiele.
„Er muss rund vier Wochen pausieren“
„Der 26-jährige Offensivspieler, der seit dieser Spielzeit neu zum Captainteam gehört, muss rund vier Wochen pausieren“, ließ der Klub wissen.
Baumgartner hatte beim 5:2-Sieg seines Arbeitgebers das zwischenzeitliche 2:1 erzielt und zudem einen Assist verbucht.
Schon in der vergangenen Saison musste er aufgrund von Verletzungen lange pausieren und kam daher lediglich auf 26 Einsätze.
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