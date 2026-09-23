„Liebe ihn, er ist lustig!“ Star-Trainer im Duell

Ein Erfolgserlebnis kann Xavi dringend gebrauchen. Im Gegensatz zu Klopp wurde er nicht unbedingt herzlich empfangen. Ein ausländischer Coach für die Elftal – das gefiel den stolzen Niederländern nicht wirklich. Doch weil zunächst Wunschkandidat Arne Slot und dann auch Peter Bosz absagten, zauberte Sportdirektor Nigel de Jong die Barcelona-Ikone Xavi aus dem Hut. Klopp kann die Entscheidung gut nachvollziehen. Xavi und Oranje, das könnte gut passen. „Barcelona und Holland, gar nicht so weit auseinander von der Spielidee, sagen wir mal so“, meinte Klopp. Der FC Barcelona genießt seit den Zeiten des legendären Johan Cruyff in den Niederlanden einen exzellenten Ruf.