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„Liebe ihn, er ist lustig!“ Star-Trainer im Duell

Fußball International
23.09.2026 20:44
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Ich liebe ihn, er ist so lustig!“, schwärmte Niederlande-Coach Xavi vor dem Duell mit Bundestrainer Jürgen Klopp. Für beide Star-Trainer ist es das Debüt ... 

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In einer Aufbruchstimmung startet das deutsche Nationalteam in die Nations League. Im Duell mit dem Erzrivalen Niederlande am Donnerstag (20.45 Uhr) in Amsterdam steht Klopp erstmals an der Seitenlinie. Der Startrainer soll das DFB-Team zurück an die Spitze bringen. Auch bei den Gastgebern gibt es eine Premiere. Der Spanier Xavi ist der erste ausländische Oranje-Teamchef seit dem verlorenen WM-Finale 1978 unter dem Wiener Ernst Happel.

(Bild: Krone-Collage/EPA/ANNA SZILAGYI, AFP/ROBIN VAN LONKHUIJSEN)

So wie Deutschland schied auch das Oranje-Team bei der WM in der ersten K.o.-Runde aus, als Bondscoach folgte Xavi auf Ronald Koeman. „Es wird eine große Herausforderung für mich persönlich, eine große Herausforderung für die Mannschaft“, sagte der Spanier. „Wir müssen unser Top-Level zeigen, weil wir gegen eine Top-Mannschaft spielen. Es ist ein sehr schöner Start“, erklärte Xavi.

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Ein Erfolgserlebnis kann Xavi dringend gebrauchen. Im Gegensatz zu Klopp wurde er nicht unbedingt herzlich empfangen. Ein ausländischer Coach für die Elftal – das gefiel den stolzen Niederländern nicht wirklich. Doch weil zunächst Wunschkandidat Arne Slot und dann auch Peter Bosz absagten, zauberte Sportdirektor Nigel de Jong die Barcelona-Ikone Xavi aus dem Hut. Klopp kann die Entscheidung gut nachvollziehen. Xavi und Oranje, das könnte gut passen. „Barcelona und Holland, gar nicht so weit auseinander von der Spielidee, sagen wir mal so“, meinte Klopp. Der FC Barcelona genießt seit den Zeiten des legendären Johan Cruyff in den Niederlanden einen exzellenten Ruf.

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