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Graz 99ers mühen sich zu Heimsieg gegen Bozen!

Eishockey
23.09.2026 22:29
Marcus Vela (Graz 99ers)
Marcus Vela (Graz 99ers)(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Knapp ist’s gewesen, aber am Ende hat’s gereicht: Titelverteidiger Graz 99ers hat sich in der ICE Hockey League am Mittwochabend zwar schwergetan, aber in der Verlängerung doch noch gegen den HC Bozen gewonnen!

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Dabei holten die 99ers in Graz in der Schlussphase einen Zwei-Tore-Rückstand auf, ehe Kapitän Marcus Vela (62.) in der Overtime mit einem verwandelten Penalty für den Sieg im ersten Heimmatch der Saison sorgte.

Die Grazer mussten verletzungsbedingt ab der 14. Minute auf Stammgoalie Max Legace verzichten, Nico Wieser sprang ein.

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