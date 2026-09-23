Graz 99ers mühen sich zu Heimsieg gegen Bozen!

Knapp ist’s gewesen, aber am Ende hat’s gereicht: Titelverteidiger Graz 99ers hat sich in der ICE Hockey League am Mittwochabend zwar schwergetan, aber in der Verlängerung doch noch gegen den HC Bozen gewonnen!
Dabei holten die 99ers in Graz in der Schlussphase einen Zwei-Tore-Rückstand auf, ehe Kapitän Marcus Vela (62.) in der Overtime mit einem verwandelten Penalty für den Sieg im ersten Heimmatch der Saison sorgte.
Die Grazer mussten verletzungsbedingt ab der 14. Minute auf Stammgoalie Max Legace verzichten, Nico Wieser sprang ein.
Black Wings können doch noch siegen
Den ersten Saisonerfolg verbuchten die Black Wings Linz, die Oberösterreicher gewannen gegen Olimpija Ljubljana daheim mit 4:3, Shawn St-Amant erzielte zwei Tore. Für die Slowenen traf Josh Lawrence sogar dreimal.
Die Vienna Capitals gewannen ihr erstes Saisonheimspiel gegen Fehervar 3:2 nach Penaltyschießen. Die Pioneers Vorarlberg unterlagen daheim Liga-Neuling HC Milano mit 4:5.
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