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Women‘s-Europa-Cup

Sturm Graz kassiert in Wolfsburg böse 1:6-Schlappe

Frauenfußball
23.09.2026 21:35
Ein gebrauchter Tag für Sturm-Torfrau Sarah-Lisa Dübel …
Ein gebrauchter Tag für Sturm-Torfrau Sarah-Lisa Dübel …(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Es ist zwar irgendwie zu befürchten gewesen, weh tut’s aber trotzdem: Die Frauen des SK Sturm Graz sind im Zweitrunden-Hinspiel zur Qualifikation fürs Achtelfinale des Women‘s-Europa-Cup bei Ex-Champions-League-Sieger VfL Wolfsburg auf verlorenem Posten gestanden, letztlich mit 1:6 untergegangen!

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Für die Grazerinnen setzte es in Deutschland gleich ganz früh eine ganz kalte Dusche. Ella Peddemors (10.) und Lara Prasnikar (13.) trafen schon in der Anfangsphase. Smilla Vallotto (30.) und Svenja Huth (37.) legten mit einem weiteren Doppelschlag noch vor der Pause nach.

Ehrentreffer durch Pulins 
Immerhin konnte sich Sturm nach der Pause teuer verkaufen, da gelang Brigitta Pulins (53.) nach Breznik-Vorarbeit der Ehrentreffer. Zum Schluss trafen die Gastgeberinnen durch Katharina Piljic (83.) und Lena Lattwein (86.) aber noch einmal doppelt.

Kommenden Mittwoch (18.30 Uhr) treffen sich die beiden Teams im Stadion Graz-Liebenau.

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