„Nicht gefährlich genug!“ SKN-Damen droht das Aus

Rukavina-Lattenschuss einziges SKN-Offensivhighlight

Die Gastgeberinnen wurden erst im Finish der ersten Hälfte gefährlich. Fanni Vago verfehlte eine Matavkova-Hereingabe haarscharf (40.), nach dem folgenden Corner scheiterte Magdalena Rukavina mit ihrem Schuss aus 17 Metern an der Latte (41.). Es blieb das Nennenswerteste aus Sicht von St. Pölten. Jennifer Klein und Co. verloren zu schnell die Bälle, kamen zu wenig oft in die gefährliche Zone und wenn, brachten sie meist den letzten Ball nicht an. Der zweite Treffer von Malmö, wo die österreichische Torfrau Kristin Krammer auf der Bank saß, lag in der Luft und fiel in Minute 80 nach einer schön herausgespielten Aktion und einem Abschluss von Vesna Milivojevic.