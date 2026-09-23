Pkw ging in Werkstatt plötzlich in Flammen auf

Brandalarm am Mittwochvormittag in Innsbruck: In einer Autowerkstatt geriet ein Pkw in Brand. Ein Mitarbeiter (43) brachte das brennende Fahrzeug noch ins Freie, ehe die Berufsfeuerwehr die Flammen löschte. Der Mann musste anschließend in die Klinik gebracht werden.
Gegen 11.30 Uhr brach am Mittwoch in einer Autowerkstatt in Innsbruck Feuer aus. Ein Pkw geriet aus bislang noch unbekannter Ursache in Brand.
Berufsfeuerwehr rückte aus
Ein Angestellter, ein 43-jähriger Syrer, der Werkstatt reagierte rasch und schob das Fahrzeug ins Freie. Dort übernahm die Berufsfeuerwehr Innsbruck die Löscharbeiten und konnte den Brand schließlich unter Kontrolle bringen.
„Der Mitarbeiter wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in die Klinik Innsbruck eingeliefert“, heißt es seitens der Polizei. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.
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