„Ich war oft genug Zweiter – ich will gewinnen!“

Hettegger: „Es ist steil, das liegt mir“

Bei der Ain Bugey Valromey Tour, dem wichtigsten Etappenrennen der Junioren, wurde er ebenso Zweiter wie beim Giro di Lunigiana. Und genau hier beginnt es für Hettegger mühsam zu werden. „Es geht mich an, dass ich so oft Zweiter war. Das war ich jetzt oft genug – bei der WM will ich gewinnen“, ist die Zielsetzung hoch. Der 18-Jährige schränkt allerdings ein: „Jede Medaille wäre natürlich super. Gewinnen ist aber einfach noch einmal was anderes.“