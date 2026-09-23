He was 21 years old
Van Turned Left: Motorcyclist Killed
A 21-year-old man from Graz died in a horrific accident on the Paß Gschütt Road in Bad Goisern. A small van turned left, and the young motorcyclist crashed head-on into the vehicle with his Kawasaki. Although three doctors fought to save his life at the scene of the accident, the young man could not be saved.
On Wednesday at 10 a.m., a head-on collision occurred on the B166 in the municipality of Bad Goisern between a motorcyclist and a small van.
The driver of the van, a 28-year-old Egyptian from Salzburg, was traveling toward Hallstatt/Gosau and intended to turn left into the “Gosaumühle” parking lot. At the same time, the motorcyclist, a 21-year-old man from Graz, was traveling in the opposite direction toward Bad Goisern. The turning maneuver resulted in a head-on collision.
Death at the Scene of the Accident
The 28-year-old was uninjured—except for severe shock. The 21-year-old died at the scene of the accident despite the intensive efforts of three (emergency) doctors.
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