Van Turned Left: Motorcyclist Killed

On Wednesday at 10 a.m., a head-on collision occurred on the B166 in the municipality of Bad Goisern between a motorcyclist and a small van.

The driver of the van, a 28-year-old Egyptian from Salzburg, was traveling toward Hallstatt/Gosau and intended to turn left into the “Gosaumühle” parking lot. At the same time, the motorcyclist, a 21-year-old man from Graz, was traveling in the opposite direction toward Bad Goisern. The turning maneuver resulted in a head-on collision.