Ex-Polizist wegen Holocaust-Verleugnung verurteilt

Der Pensionist hatte zwischen 2016 und 2021 auf Facebook durch Postings und Verlinkungen den nationalsozialistischen Völkermord geleugnet, bzw. verharmlost. Auch Verschwörungstheorien soll er verbreitet haben. 2021 stellte er sich selbst der Polizei. Der Angeklagte lebt mittlerweile mit seiner zweiten Ehefrau auf einer Insel in Thailand. Die damaligen Taten bezeichnete er vor Gericht als Folge einer „persönlichen Krise“.