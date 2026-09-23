Erzdiözese Salzburg legt Zahlen und Budget offen

Die Erzdiözese Salzburg präsentiert ihre Bilanz für 2025: 6.680 Menschen kehrten der katholischen Kirche den Rücken, deutlich weniger als noch im Vorjahr. Beim Kirchenbeitrag können Gläubige künftig über die Verwendung der Hälfte selbst entscheiden.
Die Erzdiözese Salzburg hat ihre Zahlen für das Jahr 2025 vorgelegt. Mit Stichtag 31. Dezember gehörten 416.979 Menschen der katholischen Kirche an. Das sind 6.620 weniger als noch 2024. Insgesamt traten 6.680 Personen aus der Kirche aus. 514 Menschen traten wieder ein oder neu bei (2024: 477). Im Tiroler Teil der Erzdiözese leben insgesamt 116.564 Katholikinnen und Katholiken. Dort traten 1.821 Menschen aus der Kirche aus.
Auch finanziell legte die Erzdiözese zu. Die Einnahmen stiegen 2025 von 86,3 auf 93,7 Millionen Euro. Größter Posten war der Kirchenbeitrag mit 60,2 Millionen Euro.
Neu beziehungsweise verstärkt setzt die Erzdiözese auf sogenannte Zweckwidmungen. Beitragszahlende können über die Verwendung von 50 Prozent ihres eigenen Kirchenbeitrags entscheiden. Das Geld kann einer von zehn Kategorien zugewiesen werden.
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