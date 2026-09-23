Erzdiözese Salzburg legt Zahlen und Budget offen

Die Erzdiözese Salzburg hat ihre Zahlen für das Jahr 2025 vorgelegt. Mit Stichtag 31. Dezember gehörten 416.979 Menschen der katholischen Kirche an. Das sind 6.620 weniger als noch 2024. Insgesamt traten 6.680 Personen aus der Kirche aus. 514 Menschen traten wieder ein oder neu bei (2024: 477). Im Tiroler Teil der Erzdiözese leben insgesamt 116.564 Katholikinnen und Katholiken. Dort traten 1.821 Menschen aus der Kirche aus.