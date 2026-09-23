Tödlicher Notfall auf beliebtem Rundweg

Tragischer Notfall am Königssee nahe Salzburg: Ein 66-jähriger Pole brach am Dienstagnachmittag auf dem Malerwinkel-Rundweg bewusstlos zusammen. Ersthelfer, Bergwacht und Rettungskräfte kämpften um sein Leben. Trotz intensiver Reanimationsversuche konnte der Mann nicht gerettet werden.
Gegen 14.45 Uhr ging am Dienstagnachmittag der Notruf ein: Ein akut internistisch erkrankter 66-jähriger Pole war auf dem Königssee-Malerwinkel-Rundweg bewusstlos zusammengebrochen. Es wurden die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Bergwacht Berchtesgaden, der Landrettungsdienst des Bayrischen Roten Kreuzes mit Notarzt sowie einen Rettungswagen aus Bad Reichenhall alarmiert. Auch der Salzburger Notarzthubschrauber „Christophorus 6“ wurde zum Königssee geschickt.
Ersthelfer begannen sofort mit ersten Hilfemaßnahmen. Die Bergwacht konnte die Einsatzstelle mit einem Fahrzeug erreichen und nahm gemeinsam mit dem Landrettungsdienst die Reanimation auf.
Ein Weitertransport in eine Klinik war jedoch nicht mehr möglich: Trotz aller Bemühungen konnte der Mann nicht wiederbelebt werden. Der nachgeforderte Kriseninterventionsdienst des Roten Kreuzes kümmerte sich um die betroffenen Angehörigen.
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