Tödlicher Notfall auf beliebtem Rundweg

Gegen 14.45 Uhr ging am Dienstagnachmittag der Notruf ein: Ein akut internistisch erkrankter 66-jähriger Pole war auf dem Königssee-Malerwinkel-Rundweg bewusstlos zusammengebrochen. Es wurden die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Bergwacht Berchtesgaden, der Landrettungsdienst des Bayrischen Roten Kreuzes mit Notarzt sowie einen Rettungswagen aus Bad Reichenhall alarmiert. Auch der Salzburger Notarzthubschrauber „Christophorus 6“ wurde zum Königssee geschickt.