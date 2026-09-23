Ruhestand mit 40? „Spiele, so lange es Spaß macht“

Persönlich läuft es jedoch sehr gut. Nach drei Jahren Abstinenz (bei Bischofshofen und beim FC Pinzgau) ist er im Sommer wieder nach Thalgau gewechselt. „Das ist mein Zuhause!“ Privat wohnt er jetzt mit seiner Freundin zusammen, die beiden erwarten im Dezember auch noch Nachwuchs. Egal, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, Halilovic verspricht: „Das Kind wird auf dem Fußballplatz aufwachsen.“