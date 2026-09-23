Ruhestand mit 40? „Spiele, so lange es Spaß macht“

Michael Perlak denkt auch mit 40 Jahren noch nicht ans Aufhören. Der Mittelfeldspieler kickt heuer in seiner zweiten Saison in der Salzburger Liga beim SAK. Die Nonntaler sind am Rupertitag gegen Thalgau gefordert. Beide Teams haben Probleme in der Offensive.
„Ich spiele, so lange es mir Spaß macht.“ Nach diesem Motto denkt Unterhaus-Kicker Michael Perlak aktuell noch lange nicht ans Aufhören. Der 40-Jährige spielt heuer seine zweite Saison in der viertklassigen Salzburger Liga beim SAK („ein sehr cooler Verein“). Eigentlich wollte er im Vorjahr aufhören, diese Idee hat der Salzburger dann aber wieder verworfen. „In meinem Alter gibt es keine Prognosen.“
Fit ist der ehemalige Bundesliga-Profi (80 Erstliga-Spiele für Mattersburg) noch, spulte in den bisherigen acht Saisonpartien zwei Matches über die volle Distanz ab. Von groben Verletzungen blieb er zuletzt auch verschont. Nur vergangene Woche tat er sich beim 3:1-Auswärtssieg in Golling am Knöchel weh, ist daher für das Duell mit Thalgau am Rupertitag (19.30) fraglich.
SAK und Thalgau tun sich offensiv schwer
Beide Teams haben sich eine Sache ganz groß aufgeschrieben: Chancenverwertung. Der SAK netzte in acht Runden nur elfmal. „Leider. Das war in vielen Partien ein Knackpunkt. In den vergangenen drei Spielen ist es aber besser geworden“, spricht der Routinier die Siegesserie an.
Bei Thalgau läuft die Torfabrik noch schlechter, fielen erst neun Treffer. Zuletzt haben die Flachgauer auch dreimal verloren. Heimkehrer Dzejlan Halilovic weiß: „Wir spielen jede Partie nicht so schlecht, aber es fehlt ein bisschen was.“ Vor allem in der Offensive müssten seine Kollegen und auch er selbst „konsequenter an die Sache herangehen.“
Persönlich läuft es jedoch sehr gut. Nach drei Jahren Abstinenz (bei Bischofshofen und beim FC Pinzgau) ist er im Sommer wieder nach Thalgau gewechselt. „Das ist mein Zuhause!“ Privat wohnt er jetzt mit seiner Freundin zusammen, die beiden erwarten im Dezember auch noch Nachwuchs. Egal, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, Halilovic verspricht: „Das Kind wird auf dem Fußballplatz aufwachsen.“
Salzburger Liga, Donnerstag: SAK – Thalgau (19.30).
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