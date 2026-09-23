Hochwasserschutz bringt Gemeinde neue Bauflächen

Rote Gefahrenzone wird deutlich kleiner werden

Im letzten Schritt soll noch im Herbst mit einem Schutzbau Richtung Ort begonnen werden. Dieser könnte dann 2027 fertig sein und den Hochwasserschutz vervollständigen. „Noch wissen wir nicht, ob schon heuer gebaut wird. Wenn woanders Katastrophenfälle sind, haben diese ja Vorrang“, erklärt der Bürgermeister. Insgesamt kostet das vollständige Projekt zehn Millionen Euro und bringt dem Ort nicht nur neue Sicherheit, sondern auch neue Chancen. Denn die rote Gefahrenzone wird nach einer neuen Bewertung verkleinert. „Dann können wir endlich wieder etwas machen. Wir wollen ja nicht stark wachsen, aber eine gewisse Entwicklung braucht es“, sagt Weißenbacher. So könne auch Infrastruktur und die Wirtschaft längerfristig abgesichert werden.