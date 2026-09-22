Mehrere Todesopfer nach Angriff auf Stadt Dnipro

Moskau räumt Engpässe ein

Der Kreml räumte kritische Engpässe bei der Versorgung mit Lebensmitteln und Medikamenten in der kontrollierten ukrainischen Stadt Oleschky ein. Das russische Militär arbeite an einer Lösung. Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha wirft den russischen Truppen dagegen vor, humanitäre Hilfe zu blockieren und nicht auf Evakuierungsanfragen zu reagieren.