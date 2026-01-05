Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Unwetter in Rom:

20 Meter hoher Baum nahe Kolosseum umgestürzt

Ausland
05.01.2026 12:30
Die Stadt Rom wird seit Tagen von heftigen Niederschlägen heimgesucht. (Archivbild)
Die Stadt Rom wird seit Tagen von heftigen Niederschlägen heimgesucht. (Archivbild)(Bild: AP/Pier Paolo Cito)

Die Stadt Rom wird seit Tagen von heftigen Niederschlägen heimgesucht. Nach schweren Unwettern ist dort ein mehr als 20 Meter hoher Pinienbaum in der Nähe des Kolosseums umgestürzt. 

0 Kommentare

Der Baum fiel am Sonntagabend auf den Kaiserforen unweit der U-Bahn-Station Colosseo. Die Feuerwehr und die Stadtpolizei sperrten das Gebiet ab. Keine Menschen wurden verletzt, wie Medien berichteten.

Ein mehr als 20 Meter hoher Pinienbaum stürzte um:

Experten warnen vor akuter Einsturzgefahr
In der Gegend befindet sich der mittelalterliche Turm „Torre dei Conti“, der im November eingestürzt war. Dabei war ein rumänischer Arbeiter ums Leben gekommen. Das Gelände um den Turm ist immer noch abgeriegelt. Experten warnen vor akuter Einsturzgefahr, da Risse im Mauerwerk festgestellt wurden und die Stabilität des Bauwerks stark beeinträchtigt ist.

Die Unwetters mit heftigen Gewittern hielten die Einsatzkräfte in der Nacht auf Montag auf Trab. Mehr als hundert Einsätze wurden gemeldet.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Rom
Feuerwehr
Kolosseum
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf