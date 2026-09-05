Frau (75) stürzte vor Augen der Familie in Tod

Fürchterlicher Alpinunfall am Freitag im Pitztal (Tiroler Bezirk Imst)! Eine Urlauberin (75) rutschte auf dem feuchten Boden auf über 2000 Metern aus und stürzte rund 60 Metern ab. Ihre Familie setzte den Notruf ab. Sie starb nach der Bergung.
Die 75-jährige Deutsche war am Freitag in Plangeross im Ortsteil von St. Leonhard im Pitztal gegen 8.30 Uhr gemeinsam mit ihrer Familie zu einer Wanderung im Bereich der Rüsselsheimer Hütte im Geigenkammmassiv unterwegs. Dort wollte die Gruppe über einen markierten Wanderweg wieder ins Tal gehen.
Gegen 9.40 Uhr befand sich die Familie im Bereich der Kitzleite auf einer Seehöhe von rund 2055 Metern. In diesem Abschnitt verläuft der Wanderweg zunächst flacher, bevor er über eine leichte Geländestufe weiter talwärts führt, schildert die Polizei.
Aufgrund der feuchten Bodenverhältnisse dürfte die 75-jährige deutsche Urlauberin beim Übersteigen einer Erdstufe den Halt verloren haben.
Die Polizei
„Aufgrund der feuchten Bodenverhältnisse dürfte die 75-jährige deutsche Urlauberin beim Übersteigen einer Erdstufe den Halt verloren haben“, berichtet die Exekutive. Sie geriet über den Wegrand hinaus und stürzte über einen etwa 35 Grad steilen, felsdurchsetzten Hang rund 60 Meter ab.
Trotz des raschen Rettungseinsatzes erlag die 75-Jährige ihren schweren Verletzungen. Weitere Personen wurden nicht verletzt.
Die Polizei
Die Frau kam schließlich auf einem darunter verlaufenden Wanderweg zum Liegen. Ihr Ehemann setzte umgehend die Rettungskette in Gang. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte wurde die Frau von ihren Angehörigen erstversorgt. Danach wurde sie von der Besatzung des Rettungshubschraubers geborgen und ins Tal geflogen.
„Trotz des raschen Rettungseinsatzes erlag die 75-Jährige ihren schweren Verletzungen. Weitere Personen wurden nicht verletzt“, so die Polizei abschließend.
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