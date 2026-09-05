Frau (75) stürzte vor Augen der Familie in Tod

Die Frau kam schließlich auf einem darunter verlaufenden Wanderweg zum Liegen. Ihr Ehemann setzte umgehend die Rettungskette in Gang. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte wurde die Frau von ihren Angehörigen erstversorgt. Danach wurde sie von der Besatzung des Rettungshubschraubers geborgen und ins Tal geflogen.