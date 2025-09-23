Fette Bären: Kann „Grazer“ den Titel verteidigen?

Zu den männlichen Konkurrenten von Grazer (Nummer 128) zählt Nummer 32, genannt „Chunk“ (auf Deutsch „Klotz“), mit über 500 Kilogramm Körpergewicht und einer auffälligen Narbe auf der Schnauze. In diesem Sommer kam noch ein gebrochener Kiefer dazu. Die mögliche Verletzung von einem Kampf habe ihn aber nicht vom Lachsfressen abgehalten, teilten die Ranger des Nationalparks bei der Online-Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten mit.