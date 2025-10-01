„Chuck“ ist der fetteste Braunbär in Alaska

„Grazer“ gewann zweimal in Folge

Für „Chunk“ ist es der erste Siegertitel überhaupt. In den vergangenen beiden Jahren war er im Finale jeweils von der Braunbärin „Grazer“ übertroffen worden. Sein Gewicht wurde von den Rangern auf über 500 Kilogramm geschätzt. Er hat eine auffällige Narbe auf der Schnauze. In diesem Sommer kam noch ein gebrochener Kiefer dazu. Die mögliche Verletzung von einem Kampf hat ihn offensichtlich nicht vom Lachsfressen abgehalten.