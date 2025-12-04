Elch Emil zum Wort des Jahres 2025 gekürt

Zum Spruch des Jahres 2025 wählte die Gesellschaft für Österreichisches Deutsch (GSÖD) „Nur wer innerlich brennt, kann leuchten“, eine Aufforderung des neuen Wiener Erzbischofs Josef Gründwidl an Priester. Auch der negative Spruch des Jahres hat einen Bezug zur katholischen Kirche und lautet: „Wir schieben ihn ab, wenn er aus seinen Klostermauern kommt.“ Das sagte FPÖ-Chef Herbert Kickl zum Erzbischof von Salzburg, Franz Lackner, der gewarnt hatte, Religion parteipolitisch zu vereinnahmen. Kickl sicherte sich damit zum zweiten Mal den Sieg in der Negativ-Kategorie, 2024 schaffte er es mit der Vaterunser-Abwandlung „Euer Wille geschehe“.