Schon zwei steirische Anzeigen nach Kopftuchverbot

Grüne üben Kritik an FPÖ und ÖVP

Zusätzlich läuft nun eine Grundsatzdebatte über Extremismus in der Steiermark. „FPÖ und ÖVP wollen konsequenter gegen islamistische und religiös-extremistische Strukturen vorgehen. Sobald aber auch andere Verfassungsfeinde unter dieselben Regeln fallen sollen, sagen sie Nein“, so Grünen-Klubobfrau Sandra Krautwaschl. Das sei selektiv. Für sie ist klar: „Wer unsere Demokratie aushöhlt, muss konsequent gestoppt werden können – egal, aus welcher ideologischen Richtung das kommt. Ob Muslimbruderschaft oder Identitäre.“