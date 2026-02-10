Ministerium testet sechsjährige Volksschulen

Lehrergewerkschaft skeptisch

Die Gewerkschaft der Lehrerinnen und Lehrer zeigte sich skeptisch. Er habe allerdings nie ein Konzept gesehen, wie das pädagogisch und praktisch – etwa beim Schulraum – umgesetzt werden könnte, sagte Paul Kimberger, der die Pflichtschullehrkräfte vertritt. Grundsätzlich müsse der Übergang zwischen den Schulen verbessert werden, beispielsweise durch Potenzialanalysen, die Lehrkräfte einbeziehen, in welche Schulform ein Kind mit zehn Jahren am besten wechseln sollte. Derzeit müssen sich Schülerinnen und Schüler mit zehn Jahren zwischen der Mittelschule und der AHS-Unterstufe entscheiden, wobei das Gymnasium nur jenen offensteht, die in Deutsch und Mathematik keine schlechtere Note als „Gut“ im Zeugnis haben.