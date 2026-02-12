Längere Volksschule allein löst das Problem nicht

Die Entscheidung über den weiteren Bildungsweg erst mit zwölf statt mit zehn Jahren – das klingt nach weniger Druck für Kinder und Eltern. Genau das soll eine sechsjährige Volksschule bringen, wie sie in Wien in einem Pilotprojekt erprobt werden soll. Doch ob damit auch mehr Chancengerechtigkeit erreicht wird, ist für Bildungsforscherin Barbara Schulte alles andere als ausgemacht.