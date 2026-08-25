100 Jahre später: Mit dem „Vogel“ nach Monte Carlo

„Avis“ blieb im Kärnten im Schnee hängen

Hinter dem Steuer sitzt der Niederösterreicher Robert Krickl, der die außergewöhnliche Tour gemeinsam mit seinem Vater in Angriff nimmt. Krickl ist Wissenschaftler in Brunn am Gebirge. „Auch das Auto kommt von dort.“ Der kleine Wagen trägt eine große Geschichte mit sich. Vor 100 Jahren war die legendäre Rallye Monte Carlo noch als Sternfahrt organisiert. Auch ein österreichisches Team aus Niederösterreich nahm damals teil – und geriet in den verschneiten Bergen Kärntens in Schwierigkeiten. Heftiger Schneefall machte die Fahrt zum Abenteuer. Es gab kein Weiterkommen mehr.