100 Jahre später: Mit dem „Vogel“ nach Monte Carlo

100 Jahre österreichischer Autogeschichte auf großer Fahrt. Seit Dienstag fährt der „Avis“ von Niederösterreich nach Monte Carlo. Vor 100 Jahren blieb der Bolide auf der Fahrt zur Monte Carlo-Rallye im Schneechos in Kärnten stecken. Heuer will es der Oldtimer packen. In Kärnten gibt es Aufenthalte.
Ein 100 Jahre alter österreichischer Oldtimer macht sich auf den Weg nach Monaco. Seit Dienstag ist ein ganz besonderes Stück österreichischer Sport- und Technikgeschichte unterwegs: Ein restaurierter Avis Type 3, das letzte bekannte Exemplar dieses vor einem Jahrhundert das Straßenbild prägenden Kleinwagens, nimmt an der grenzüberschreitenden Reise von Österreich über Italien und Frankreich bis nach Monte Carlo teil.
„Avis“ blieb im Kärnten im Schnee hängen
Hinter dem Steuer sitzt der Niederösterreicher Robert Krickl, der die außergewöhnliche Tour gemeinsam mit seinem Vater in Angriff nimmt. Krickl ist Wissenschaftler in Brunn am Gebirge. „Auch das Auto kommt von dort.“ Der kleine Wagen trägt eine große Geschichte mit sich. Vor 100 Jahren war die legendäre Rallye Monte Carlo noch als Sternfahrt organisiert. Auch ein österreichisches Team aus Niederösterreich nahm damals teil – und geriet in den verschneiten Bergen Kärntens in Schwierigkeiten. Heftiger Schneefall machte die Fahrt zum Abenteuer. Es gab kein Weiterkommen mehr.
Ein Jahrhundert später soll der historische „Vogel“ nun genau diese Geschichte wieder auf die Straße bringen – und sein Team bis nach Monte Carlo begleiten. Avis ist lateinisch, heißt übersetzt Vogel. Jetzt soll es der Vogel schaffen.
Los ging die Reise am Dienstag. In Kärnten sind am Donnerstag mehrere öffentliche Stopps geplant. Stationen sind Friesach, Klagenfurt und Villach. In Klagenfurt wird der Oldtimer voraussichtlich gegen 14.30 Uhr bei der Kramergasse zu sehen sein. Fans und Interessierte haben dabei die Gelegenheit, das außergewöhnliche Fahrzeug aus nächster Nähe zu erleben.
Weltweit gibt es von diesem Oldtimer nur noch ein Modell
„Denn der Avis Type 3 ist nicht irgendein Oldtimer. Weltweit ist nur dieses eine bekannte Exemplar erhalten. Sein ideeller und historischer Wert ist daher kaum zu beziffern“, sagt Robert Krickl. Nach aufwendiger Restaurierung wurde das 100 Jahre alte Fahrzeug wieder fahrtüchtig gemacht. Unterstützt wurde das Projekt von einem österreichischen Unternehmen, das auch im Flugzeugbau tätig ist.
Bei der Reise geht es allerdings nicht um Geschwindigkeit. „Der historische Oldtimer wird ausschließlich auf Landstraßen unterwegs sein und erreicht maximal 50 km/h“, sagt Robert Krickl. Gerade das macht die Tour zu einer Zeitreise: Das Auto soll nicht möglichst schnell ans Ziel kommen, sondern Geschichte sichtbar und erlebbar machen.
Mit maximal 50 km/h auf Landstraßen nach Monte Carlo
Auf dem Weg nach Monaco stehen zahlreiche Programmpunkte auf dem Plan, darunter auch Aktionen rund um den Red-Bull-Ring. Am 4. September soll das Team Monte Carlo erreichen. Der große Abschluss der Reise ist schließlich für den 9. September in Monaco geplant, wo ein Empfang für das historische Fahrzeug und seine Begleiter vorgesehen ist.
Damit wird aus einer Oldtimerfahrt weit mehr als eine außergewöhnliche Ausfahrt: Der 100 Jahre alte „Vogel“ verbindet österreichische Automobilgeschichte mit Sportgeschichte und macht eine längst vergangene Ära auf Europas Straßen wieder lebendig.
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