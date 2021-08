Brunn am Gebirge: Technik-Schatz in alter Scheune

„Ich bin noch ganz aus dem Häuschen!“ Robert Krickl kann auch Tage nach der sensationellen Entdeckung sein Glück kaum fassen. Der Wissenschafter aus Brunn am Gebirge widmet sich auch mit viel Engagement der Heimatforschung. Unter anderem hat er sich schon den Spuren der Römer in seinem Heimatort gewidmet. Aber ganz besonders hat es ihm Technik angetan. Unter anderem schrieb Krickl bereits ein Buch über das erste Flugzeugwerk des Landes, das in den 1920er-Jahren in Brunn am Gebirge stand. Weniger bekannt ist, dass dort auch Autos gebaut wurden.