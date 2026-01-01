Wien leistet sich Klo um eine halbe Million Euro

Es war zu Silvester 2023, als beim Badeteich Hirschstetten in der Donaustadt eine öffentliche Toilette von Unbekannten mit Böllern in die Luft gesprengt wurde. Durch die Druckwelle wurde die Metalltüre etwa 25 Meter vom Gebäude weggeschleudert. Verletzte sind keine bekannt. Doch jetzt, zwei Jahre später, bekommen die Steuerzahler die schmerzhafte Rechnung präsentiert.