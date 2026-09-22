Das ist die neue Location für Kärntens Konzerte!

Die beiden Konzert-Veranstalter Thomas Semmler von Semtainment und Ewald Tatar von Barracuda Music luden am Dienstag zur gemeinsamen Pressekonferenz in das Hotel Moser Verdino in Klagenfurt. Dort wurde dann das Geheimnis gelüftet! Konkret geht es um eine neue exklusive Konzert-Location. Und zwar werden die Veranstaltungen künftig nicht mehr in Moosburg veranstaltet, sondern am Fuße der Burg Hochosterwitz in Launsdorf ausgetragen.