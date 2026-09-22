Das ist die neue Location für Kärntens Konzerte!

Die Vorbereitungen für den bevorstehenden Konzertsommer laufen bereits auf Hochtouren. Veranstalter präsentieren einen Teil des Programmes für 2027. Zudem gibt es eine neue Konzert-Location.
Die beiden Konzert-Veranstalter Thomas Semmler von Semtainment und Ewald Tatar von Barracuda Music luden am Dienstag zur gemeinsamen Pressekonferenz in das Hotel Moser Verdino in Klagenfurt. Dort wurde dann das Geheimnis gelüftet! Konkret geht es um eine neue exklusive Konzert-Location. Und zwar werden die Veranstaltungen künftig nicht mehr in Moosburg veranstaltet, sondern am Fuße der Burg Hochosterwitz in Launsdorf ausgetragen.
Die Veranstalter sehen im neuen Standort großes Potenzial: „Eine solche Location in Kärnten wieder für große Konzerte zu öffnen, ist eine sehr spannende Entwicklung. Das Viereck am Fuße der Burg Hochosterwitz bietet eine besondere Atmosphäre und hat großes Potenzial.“
Vier Konzerte im kommenden Sommer
„Simply Red“ mit „Julian le Play“ als Special Guest am 23. Juli sowie „Unheilig“ mit „Frida Gold“ am 25. Juli 2027 bilden die ersten zwei Höhepunkte des neuen Konzertstandorts. Zwei weitere große Shows für „Hochosterwitz.Live“ werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Zwei Konzerte bleiben noch geheim. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 9000 Besuchern pro Konzerttag.
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