Bewegende Botschaft! Alaba trauert um einen Mentor

Mit einer emotionalen Botschaft auf Instagram hat sich David Alaba von Peter Hermann verabschiedet. Der 74-Jährige war unter Jupp Heynckes ein zentraler Teil des Trainerteams beim FC Bayern und feierte in dieser Funktion auch zusammen mit Alaba das erste Triple der Vereinsgeschichte.
„Ein grandioser Trainer und ein herausragender Mensch! Ruhe in Frieden, Peter“, schreibt Alaba zu einer Story auf Instagram, die ihn als jungen Spieler beim FC Bayern zusammen mit dem damaligen Co-Trainer Peter Hermann zeigt.
Der 74-Jährige hat vor wenigen Tagen den langen Kampf mit der Nervenkrankheit ALS verloren. Die Fußballwelt trauert seither um einen geschätzten Fußballlehrer. Hermann stand nämlich in mehr als 1000 Spielen als Co-Trainer für verschiedene Vereine an der Seitenlinie und prägte den deutschen Fußball über Jahrzehnte.
Auch Heynckes reagiert
Darunter fallen auch gemeinsame Jahre mit Alaba beim FC Bayern. Denn Hermann gehörte zum Trainerteam von Legende Heynckes, unter dem sich auch der ÖFB-Legionär zur absoluten Säule der Bayern entwickelte. 2013 feierte man gemeinsam das historische erste Triple der Vereinsgeschichte.
„Meine Frau Iris und ich saßen am Tisch und konnten unsere Tränen nicht mehr aufhalten. Das menschliche Vokabular bietet für solche Situationen nicht die passenden Worte, um auszudrücken, wie uns dieser Verlust getroffen hat“, zeigte sich unterdessen auch Heynckes gegenüber dem „kicker“ tief getroffen von der tragischen Nachricht.
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