Bewegende Botschaft! Alaba trauert um einen Mentor

Der 74-Jährige hat vor wenigen Tagen den langen Kampf mit der Nervenkrankheit ALS verloren. Die Fußballwelt trauert seither um einen geschätzten Fußballlehrer. Hermann stand nämlich in mehr als 1000 Spielen als Co-Trainer für verschiedene Vereine an der Seitenlinie und prägte den deutschen Fußball über Jahrzehnte.