Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Grandioser Trainer“

Bewegende Botschaft! Alaba trauert um einen Mentor

Fußball International
22.09.2026 09:07
Emotionale Botschaft von David Alaba.
Emotionale Botschaft von David Alaba.(Bild: Krone-Collage/GEPA, Screenshot/Instagram_davidalaba)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mit einer emotionalen Botschaft auf Instagram hat sich David Alaba von Peter Hermann verabschiedet. Der 74-Jährige war unter Jupp Heynckes ein zentraler Teil des Trainerteams beim FC Bayern und feierte in dieser Funktion auch zusammen mit Alaba das erste Triple der Vereinsgeschichte. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Ein grandioser Trainer und ein herausragender Mensch! Ruhe in Frieden, Peter“, schreibt Alaba zu einer Story auf Instagram, die ihn als jungen Spieler beim FC Bayern zusammen mit dem damaligen Co-Trainer Peter Hermann zeigt. 

David Alaba und Peter Hermann erlebten bei den Bayern viele gemeinsame Erfolge.
David Alaba und Peter Hermann erlebten bei den Bayern viele gemeinsame Erfolge.(Bild: Screenshot/Instagram_davidalaba)

Der 74-Jährige hat vor wenigen Tagen den langen Kampf mit der Nervenkrankheit ALS verloren. Die Fußballwelt trauert seither um einen geschätzten Fußballlehrer. Hermann stand nämlich in mehr als 1000 Spielen als Co-Trainer für verschiedene Vereine an der Seitenlinie und prägte den deutschen Fußball über Jahrzehnte.

Auch Heynckes reagiert
Darunter fallen auch gemeinsame Jahre mit Alaba beim FC Bayern. Denn Hermann gehörte zum Trainerteam von Legende Heynckes, unter dem sich auch der ÖFB-Legionär zur absoluten Säule der Bayern entwickelte. 2013 feierte man gemeinsam das historische erste Triple der Vereinsgeschichte. 

Lesen Sie auch:
Peter Hermann (l.) und Jupp Heynckes
Nach langem Kampf
FC Bayern trauert um Co-Trainer von Jupp Heynckes
19.09.2026

„Meine Frau Iris und ich saßen am Tisch und konnten unsere Tränen nicht mehr aufhalten. Das menschliche Vokabular bietet für solche Situationen nicht die passenden Worte, um auszudrücken, wie uns dieser Verlust getroffen hat“, zeigte sich unterdessen auch Heynckes gegenüber dem „kicker“ tief getroffen von der tragischen Nachricht. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
22.09.2026 09:07
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Albtraum für Merz: CDU fliegt erstmals aus Landtag
189.964 mal gelesen
Wahltag der Extreme in Deutschland: In Berlin greift die Linke nun nach der Macht (li.), in ...
Österreich
„Da hab ich das alles einfach tun müssen …“
130.315 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der 63-Jährige in einem Video, das er vor wenigen Tagen auf Facebook veröffentlich hat: „Ich ...
Deutschland
Skandal nach Tausenden Spanner-Videos von Wiesn
104.519 mal gelesen
Tatort „Teufelsrad“: In dem legendären Fahrgeschäft werden unfreiwillige Entblößungen gefilmt ...
Außenpolitik
Albtraum für Merz: CDU fliegt erstmals aus Landtag
2150 mal kommentiert
Wahltag der Extreme in Deutschland: In Berlin greift die Linke nun nach der Macht (li.), in ...
Außenpolitik
Türkische Medien jubeln nach Linken-Sieg in Berlin
1307 mal kommentiert
Elif Eralps Wahlsieg in Berlin ist auch in der Türkei mit großer Freude vernommen worden.
Kolumnen
Wenn Volksparteien nichts ändern, wird‘s ER tun
1159 mal kommentiert
Wenn die „großen, alten Volksparteien“ nicht verstehen, dass das Volk sich geändert hat, beerbt ...
Mehr Fußball International
Unterschätzte Gefahr
ÖFB-Team hat in Nations League auch EM im Kopf
„Grandioser Trainer“
Bewegende Botschaft! Alaba trauert um einen Mentor
Wechsel 2027?
Neues Hammer-Gerücht um Torjäger Erling Haaland
Nach Derby-Pleite
Alarm bei Real! Diese Statistik gibt Rätsel auf
U17-Teamchef Stadler:
„Ich hoffe, dass einige Markovic folgen werden“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf