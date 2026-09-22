Los Angeles Rams siegt mit Rückkehrer Donald

Ohne Donald, der nicht nach Australien gereist war, verloren die Rams vor eineinhalb Wochen in Melbourne gegen die San Francisco 49ers noch 7:27 und sahen nicht wie ein Titelkandidat aus. Im ersten Heimspiel der Saison zeigte die Offensive um Quarterback Matthew Stafford nun aber, warum die Experten so sicher sind bei ihren Prognosen. Stafford verbuchte vier Touchdown-Pässe und warf über 327 Yards Raumgewinn. Davante Adams fing zwei Touchdowns und sammelte mit seinen acht gefangenen Pässen 195 Yards Raumgewinn. Die Giants verloren früh ihren Quarterback Jaxson Dart mit Knieverletzung.