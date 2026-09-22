Los Angeles Rams siegt mit Rückkehrer Donald

Mit NFL-Rückkehrer Aaron Donald haben die Los Angeles Rams ihre peinliche Auftaktpleite vergessen gemacht und das Heimspiel gegen die New York Giants gewonnen.
Gegen die New York Giants holte der Favorit auf den Super-Bowl-Sieg ein 28:6. Donald, einer der am meisten gefürchteten Verteidiger der National Football League, kam erstmals seit seinem Rücktritt vor zweieinhalb Jahren wieder zum Einsatz und verstärkte die Defensive der Rams. „Es hat sich gut angefühlt“, sagte Donald.
Ohne Donald, der nicht nach Australien gereist war, verloren die Rams vor eineinhalb Wochen in Melbourne gegen die San Francisco 49ers noch 7:27 und sahen nicht wie ein Titelkandidat aus. Im ersten Heimspiel der Saison zeigte die Offensive um Quarterback Matthew Stafford nun aber, warum die Experten so sicher sind bei ihren Prognosen. Stafford verbuchte vier Touchdown-Pässe und warf über 327 Yards Raumgewinn. Davante Adams fing zwei Touchdowns und sammelte mit seinen acht gefangenen Pässen 195 Yards Raumgewinn. Die Giants verloren früh ihren Quarterback Jaxson Dart mit Knieverletzung.
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