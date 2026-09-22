UNO wappnet sich gegen „Sabotage“ bei Trump-Rede

UNO rückte Trumps Angaben zurecht

Die UNO hatte Trump bereits vor einem Jahr darauf verwiesen, dass der Teleprompter von Vertretern des Weißen Hauses selbst betrieben wurde. Die Rolltreppe habe angehalten, weil jemand versehentlich einen Sicherheitsschalter ausgelöst habe - vermutlich ein Videoreporter, der Trump und seine Frau filmen wollte. Zu dem angeblichen Problem mit der Tonanlage erklärte ein UNO-Vertreter, diese sei darauf angelegt, dass die Teilnehmer der Vollversammlung die Reden in sechs verschiedenen Sprachen gedolmetscht über ihre Kopfhörer verfolgen können.