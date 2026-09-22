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Nach 30 Jahren

Klaus J. Behrendt hört als Tatort-Kommissar auf

Society International
22.09.2026 09:01
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Klaus J. Behrendt hängt nach 30 Jahren seine Rolle als Tatort-Kommissar Max Ballauf an den Nagel. Seine 100. Tatort-Folge wird seine letzte sein.(Bild: APA-Images / dpa / Oliver Berg)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Klaus J. Behrendt will nach 30 Jahren als Tatort-Kommissar Max Ballauf im nächsten Jahr aufhören. Seine 100. Tatort-Folge gemeinsam mit Dietmar Bär als Kommissar Freddy Schenk, die voraussichtlich im Herbst 2027 ausgestrahlt und noch heuer gedreht werden soll, wird Behrendts letzte Folge sein, wie der WDR mitteilt.

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„Mein Ziel waren 100 Folgen. Mein Entschluss, dieser Rolle pünktlich zum 30-jährigen Dienstjubiläum Lebewohl zu sagen, ist mir nicht leichtgefallen, reift aber schon länger in mir“, ließ der 66-Jährige verlauten.

„Mehr Zeit für mich und meine Familie“
Die Rolle habe ihn fast die Hälfte seines Lebens begleitet. „Jetzt freue ich mich darauf, mehr Zeit für mich und meine Familie zu haben. Auch wenn das nicht heißt, dass ich gar nicht mehr vor der Kamera stehen möchte“, sagte Behrendt laut WDR.

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Sein Kollege Dietmar Bär möchte als Kommissar Schenk weitermachen: „Klaus und ich haben uns darüber intensiv ausgetauscht; seine Entscheidung, nach Folge 100 auszusteigen und einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen, habe ich natürlich schweren Herzens zu akzeptieren“, erklärte Bär.„Ich und unser Kölner Team haben noch Lust, weiterzumachen. Also: Let‘s go“.

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