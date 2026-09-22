Erleben Sie das neueste Abenteuer vom Schaf Shaun

Am 2. Oktober um 16 Uhr macht Shaun das Schaf die heimischen Cineplexx Kinos wieder unsicher. Beim Family Fun Friday können Sie zusammen mit Ihrem Kind das neueste Abenteuer des Kult-Schafs erleben. krone.tv verlost hierzu Karten.
Zur großen Freude von Shaun und seinen wolligen Freunden steht auf der „Mossy Bottom“-Farm Halloween vor der Tür. Nur leider zerstört der tollpatschige Farmer kurz vor dem Fest den Kürbisgarten der Schafherde und nun liegt es an Shaun, eine Lösung zu finden!
Als dieser daraufhin zum verrückten Wissenschaftler wird, der Farmer urplötzlich verschwunden ist und obendrein noch ein haariges Ungeheuer in den Wäldern von Mossingham umherstreift, ist das Chaos perfekt und alle bereit für ein ebenso lustiges wie aufregendes, neues Abenteuer!
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost für den Family Fun Friday am 2. Oktober um 16 Uhr jeweils 3x2 Karten für die folgenden Kinos
Enfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 29. September, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.