Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Am Family Fun Friday

Erleben Sie das neueste Abenteuer vom Schaf Shaun

Gewinnspiele
22.09.2026 09:00
Gesponsert
Porträt von Sponsoring
Von Sponsoring

Am 2. Oktober um 16 Uhr macht Shaun das Schaf die heimischen Cineplexx Kinos wieder unsicher. Beim Family Fun Friday können Sie zusammen mit Ihrem Kind das neueste Abenteuer des Kult-Schafs erleben. krone.tv verlost hierzu Karten. 

Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Zur großen Freude von Shaun und seinen wolligen Freunden steht auf der „Mossy Bottom“-Farm Halloween vor der Tür. Nur leider zerstört der tollpatschige Farmer kurz vor dem Fest den Kürbisgarten der Schafherde und nun liegt es an Shaun, eine Lösung zu finden!

(Bild: © 2026 AARDMAN / STUDIOCANAL / Constantin Film Österreich)
(Bild: © 2026 AARDMAN / STUDIOCANAL / Constantin Film Österreich)
(Bild: © 2026 AARDMAN / STUDIOCANAL / Constantin Film Österreich)

Als dieser daraufhin zum verrückten Wissenschaftler wird, der Farmer urplötzlich verschwunden ist und obendrein noch ein haariges Ungeheuer in den Wäldern von Mossingham umherstreift, ist das Chaos perfekt und alle bereit für ein ebenso lustiges wie aufregendes, neues Abenteuer!

Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost für den Family Fun Friday am 2. Oktober um 16 Uhr  jeweils 3x2 Karten für die folgenden Kinos

  • Apollo Kino Wien
  • Cineplexx SCS
  • Cineplexx Hohenems
  • Cineplexx Linz
  • Cineplexx Graz
  • Cineplexx Leoben
  • Cineplexx Villach
  • Cineplexx Salzburg Airport
  • Cineplexx Wörgl

Enfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 29. September, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gewinnspiele
22.09.2026 09:00
Loading
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Albtraum für Merz: CDU fliegt erstmals aus Landtag
189.964 mal gelesen
Wahltag der Extreme in Deutschland: In Berlin greift die Linke nun nach der Macht (li.), in ...
Österreich
„Da hab ich das alles einfach tun müssen …“
130.315 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der 63-Jährige in einem Video, das er vor wenigen Tagen auf Facebook veröffentlich hat: „Ich ...
Deutschland
Skandal nach Tausenden Spanner-Videos von Wiesn
104.519 mal gelesen
Tatort „Teufelsrad“: In dem legendären Fahrgeschäft werden unfreiwillige Entblößungen gefilmt ...
Außenpolitik
Albtraum für Merz: CDU fliegt erstmals aus Landtag
2150 mal kommentiert
Wahltag der Extreme in Deutschland: In Berlin greift die Linke nun nach der Macht (li.), in ...
Außenpolitik
Türkische Medien jubeln nach Linken-Sieg in Berlin
1307 mal kommentiert
Elif Eralps Wahlsieg in Berlin ist auch in der Türkei mit großer Freude vernommen worden.
Kolumnen
Wenn Volksparteien nichts ändern, wird‘s ER tun
1159 mal kommentiert
Wenn die „großen, alten Volksparteien“ nicht verstehen, dass das Volk sich geändert hat, beerbt ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf