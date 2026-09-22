ÖFB-Team hat in Nations League auch EM im Kopf

Der am Donnerstag startenden Fußball-Nations-League haftet das Image eines Bewerbs mit besseren Freundschaftsspielen an – allerdings zu Unrecht. Das zeigt allein schon die Tatsache, dass Österreich aufgrund des im März 2025 verpassten Aufstiegs in die Liga A keine Chance mehr hat, in der Auslosung der Qualifikation für die EURO 2028 aus dem ersten Topf gezogen zu werden. Bei Endrang drei oder vier in der diesjährigen Gruppenphase würde man sogar in Topf drei abrutschen.