Verordnung: Regierung beschließt Zeitumstellung

„Sicherung des Funktionierens des Binnenmarkts“

Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer bringt die Verordnung am Dienstag in den Ministerrat ein und beantragt den Beschluss. Das offizielle Ziel ist die „Sicherstellung des Funktionierens des Binnenmarkts durch eine unionsweit einheitliche Regelung zu Beginn und Ende der Sommerzeit“