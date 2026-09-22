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Neuer Hype in Paris

Fans belagern Hotel von Dion, um mit ihr zu singen

Society International
22.09.2026 09:25
Tagtäglich versammeln sich die Fans der Sängerin vor ihrem Hotel im Paris und hoffen, dass sie ...
Tagtäglich versammeln sich die Fans der Sängerin vor ihrem Hotel im Paris und hoffen, dass sie auch mit ihnen singen und tanzen wird.(Bild: Viennareport)
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Von krone.at

Paris hat eine neue Sehenswürdigkeit: Céline Dion. Stundenlang stehen Fans vor deren Hotel Royal Monceau und hoffen, einen Blick auf die 58-Jährige zu erhaschen, vielleicht sogar mit ihr zu singen und zu tanzen. 

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Denn Dion gibt zu ihrem Bühnencomeback nicht nur 16 Konzerte in der Plenitude Arena vor den Toren der Stadt. Immer wieder stimmt sie auch in das Playback eines ihrer eigenen Lieder ein, das Fans vor ihrem Hotel abspielen oder zeigt voller Freude Tanzmoves.

Dion teilte schon vergangene Woche ein berührendes Video der Fan-Begeisterung vor ihrem Hotel: 

Barfuß am Auto
Kürzlich ließ Dion sich sogar dazu hinreißen, barfuß auf einem Auto zu tanzen, während ihre Anhänger und sie die Liebesballade „Pour Que Tu M‘Aimes Encore“ zum Besten gaben – wildes Gestikulieren, ein verzogenes Gesicht und beinahe groteske Posen inklusive. Statt wie ein melancholisches Trennungslied über das bedingungslose, vielleicht sogar verzweifelte Festhalten an der verlorenen Liebe ließ die Kanadierin ihren Song so beinahe wie eine Partyhymne wirken.

Der Zeitung „Le Parisien“ sagte ein Fan über den Auftritt auf der Motorhaube, sie habe furchtbar geweint. „Céline hat einzig uns diese Show geschenkt, den Fans, die kein Ticket für das Konzert hatten.“

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Dion für witzige Art bekannt
Dion ist nicht nur für ihre außergewöhnliche Stimme bekannt, sondern auch dafür, zu ihrer ganz eigenen, uneitlen und komischen Art zu stehen. Auch in der ausverkauften Plenitude Arena zog sie immer wieder Grimassen – vor ihrem Hotel können die Fans das statt nur winzig auf der Leinwand aus der Nähe sehen. Während die Kanadierin bei ihrer Ankunft in Paris noch eher zurückhaltend wirkte, scheint sie mittlerweile richtig aufzugehen. Die Freude auch an kleinen Tanz- und Singeinlagen mit den Fans ist ihr ins Gesicht geschrieben.

Immerhin hatte Dion hart darauf hinarbeiten müssen, überhaupt wieder vor Publikum singen und auf der Bühne stehen zu können. 2022 hatte sie bekanntgegeben, am Stiff-Person-Syndrom zu leiden. Die seltene Autoimmunerkrankung ging mit schweren Krämpfen einher. Dion trat nur noch sehr selten auf und kämpfte mit Medikamenten und Physiotherapie dafür, wieder auf die Konzertbühne zurückzukehren. Den Traum hat sie sich nun erfüllt. Weitere Konzerte stehen im Frühjahr an.

Dion bei einem weiteren Auftritt vor ihrem Pariser Hotel.
Dion bei einem weiteren Auftritt vor ihrem Pariser Hotel.(Bild: Viennareport)

Paris ist im Céline-Fieber
Dion, die bereits als Jugendliche im Fernsehen auftrat und im Alter von 20 Jahren den Eurovision Song Contest für die Schweiz gewann, gilt als eine der erfolgreichsten Sängerinnen ihrer Generation. Sie hat mehr als 200 Millionen Alben verkauft. Hits wie „My Heart Will Go On“ und „I‘m Alive“ sind weltbekannt. Für Dions Konzertreihe reisen Fans aus etlichen Ländern an. In Frankreich ist Dion, die aus dem französischsprachigen Teil Kanadas stammt und auch etliche Lieder auf Französisch singt, besonders verehrt.

Zum Céline-Fieber gehört in Paris auch ein eigener Pop-Up-Bereich im berühmten Kaufhaus Galeries Lafayette sowie Macaron-Schächtelchen von Konditor Pierre Hermé mit von Dion ausgewählten Geschmacksrichtungen.

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