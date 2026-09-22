Fans belagern Hotel von Dion, um mit ihr zu singen

Dion für witzige Art bekannt

Dion ist nicht nur für ihre außergewöhnliche Stimme bekannt, sondern auch dafür, zu ihrer ganz eigenen, uneitlen und komischen Art zu stehen. Auch in der ausverkauften Plenitude Arena zog sie immer wieder Grimassen – vor ihrem Hotel können die Fans das statt nur winzig auf der Leinwand aus der Nähe sehen. Während die Kanadierin bei ihrer Ankunft in Paris noch eher zurückhaltend wirkte, scheint sie mittlerweile richtig aufzugehen. Die Freude auch an kleinen Tanz- und Singeinlagen mit den Fans ist ihr ins Gesicht geschrieben.