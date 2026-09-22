Polizei äußert Verdacht zum Tod von Presley Gerber

Wie lange Presley Gerber bereits in der Entzugsklinik behandelt wurde, ist bislang unklar. Nach dem tragischen Tod des 27-Jährigen, der wie seine Schwester Kaia als Model gearbeitet hatte, veröffentlichte die Familie von Cindy Crawford lediglich ein kurzes Statement, in der sie „in dieser sehr schwierigen und schmerzhaften Zeit um Privatsphäre“ bat.