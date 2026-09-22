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Crawford-Sohn wurde 27

Polizei äußert Verdacht zum Tod von Presley Gerber

Society International
22.09.2026 08:49
Presley Gerber, hier mit seiner Schwester Kaia Gerber, starb am Sonntag im Alter von nur 27 ...
Presley Gerber, hier mit seiner Schwester Kaia Gerber, starb am Sonntag im Alter von nur 27 Jahren in einer Entzugsklinik.(Bild: Viennareport)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Die Nachricht vom Tod von Presley Gerber hat Anfang der Woche für große Trauer und Entsetzen in Hollywood gesorgt. Mittlerweile ist die Autopsie abgeschlossen, eine offizielle Todesursache sei jedoch noch nicht bekannt gegeben worden, berichtete „TMZ“. Dafür äußerte sich die Polizei zu den möglichen Todesumständen des 27-Jährigen.

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Der Sohn von Topmodel Cindy Crawford und ihrem Ehemann Rande Gerber war am Sonntag verstorben. Der Promi-Sohn lebte zuletzt in einer luxuriösen Entzugseinrichtung.

Polizei konnte nur noch Presleys Tod feststellen
Eine offizielle Todesursache wurde bislang nicht bekannt gegeben. Die Polizei von Santa Monica sprach gegenüber „E! News“ allerdings von einer mutmaßlichen Überdosis. „Am 20. September 2026 gegen 9.35 Uhr reagierten Beamte des Santa Monica Police Department auf die Meldung einer möglichen Überdosis“, erklärte ein Sprecher der Polizei.

Presley Gerber mit seinen Eltern Cindy Crawford und Rande Gerber
Presley Gerber mit seinen Eltern Cindy Crawford und Rande Gerber(Bild: AP/Jordan Strauss)

Und weiter: „Bei ihrem Eintreffen fanden die Beamten einen erwachsenen Mann vor, der bereits verstorben war. Der Gerichtsmediziner von Los Angeles County identifizierte ihn als den 27-jährigen Presley Gerber.“

Keine Hinweise auf Fremdverschulden
Die Ermittler untersuchen Gerbers Tod demnach als mutmaßliche Überdosis. „Derzeit gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden“, hieß es in dem Statement der Polizei weiter. Die Ermittlungen würden unterdessen andauern.

Wie lange Presley Gerber bereits in der Entzugsklinik behandelt wurde, ist bislang unklar. Nach dem tragischen Tod des 27-Jährigen, der wie seine Schwester Kaia als Model gearbeitet hatte, veröffentlichte die Familie von Cindy Crawford lediglich ein kurzes Statement, in der sie „in dieser sehr schwierigen und schmerzhaften Zeit um Privatsphäre“ bat.

Der 27-Jährige starb am Sonntag in einer Entzugsklinik. Die Polizei geht von einer Überdosis ...
Der 27-Jährige starb am Sonntag in einer Entzugsklinik. Die Polizei geht von einer Überdosis aus.(Bild: AFP/FRAZER HARRISON)

Gerber ging mit Problemen offen um
In der Vergangenheit hatte Presley immer wieder über seine psychische Gesundheit und zuletzt auch über seine Suchtprobleme gesprochen. „Ich habe mit psychischen Problemen, Depressionen und anderen Dingen zu kämpfen gehabt“, verriet der Promi-Spross noch kürzlich in einem Podcast.

Auch auf Instagram veröffentlichte Presley regelmäßig Videos unter dem Titel „Mental Health Mondays“, in denen er über seine Erfahrungen mit Therapie und Suchtbewältigung sprach.

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Cindy Crawford und Rande Gerber sind seit 1998 verheiratet. Das Paar hat neben Sohn Presley auch Tochter Kaia Gerber, die nicht nur als Model, sondern auch als Schauspielerin Erfolge feiert.

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