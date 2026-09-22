Nicht jedes Spital kann bei „Akutfällen“ helfen

Richtige Behandlung am richtigen Ort

Für Schlaganfall- und Herzinfarktpatienten gebe es in NÖ hochspezialisierte Behandlungszentren, erläutern die Primarärzte Julia Mascherbauer (Kardiologie) und Thomas Gattringer (Neurologie). Das sind fünf Herzkatheterlabore in St. Pölten, Krems, Wiener Neustadt, Mistelbach und derzeit noch Waidhofen an der Ybbs (dieser Standort soll nach Amstetten verlegt werden) sowie sieben Stroke Units in Horn, Mistelbach, Amstetten, St. Pölten, Tulln, Wiener Neustadt und Mödling. „Wichtig ist bei diesen Fällen, dass der Patient die richtige Behandlung am richtigen Ort erhält“, fassen die Mediziner zusammen. Entscheidend sei, dass der Patient möglichst rasch in das jeweilige Spezialzentrum eingeliefert werde.