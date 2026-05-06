Wien zieht Zügel bei Altbau-Regeln noch mehr an

„Das ist der Schutz leistbaren Wohnraums“

Die Behebung der Mängel wurde den Eigentümern vorgeschrieben, wenn die Stadt nicht gleich selbst tätig wurde. Wenn es in Häusern Probleme gab, dann meist gleich an mehreren Fronten. Das bedeutet im Umkehrschluss: Die überwiegende Zahl der Eigentümer hält sich an die Regeln, wie auch Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch (SPÖ) betont.